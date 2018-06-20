Рабинович требует открыть уголовные производства в отношении чиновников Минздрава

По мнению Рабиновича, особенно критическая ситуация у нас в стране в сфере медицины

Народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович требует от правоохранителей открыть уголовные производства в отношении чиновникаов Минздрава. Об этом политик заявил на канале "112 Украина".

"Вышел очередной рейтинг британского аналитического центра The Legatum Institute. Это крупнейший институт, который дает оценки ситуации в целом в мире и в конкретной стране. В мировом рейтинге уровня жизни мы занимаем 112 место. Сразу за Угандой и Эритреей. Причем, за последний год мы потеряли еще пять пунктов. Что же нам власть постоянно рассказывает, как мы хорошо живем? Почему люди этого не замечают?", - сказал он.

По его словам, особенно критическая ситуация у нас в стране в сфере медицины, которой руководит "ставленница Запада – Уляна Супрун".

"В этом рейтинге также оценивали ситуацию в самих странах. У нас самая низкая оценка – в сфере охраны здоровья. Чиновники нам все врут, воруют наши деньги, травят нас лекарствами. Вот есть выводы Счетной палаты Украины, сколько миллионов украли. Почему нет уголовных дел?", - сказал народный депутат.

Политик требует остановить "массовое истребление украинцев", а антикоррупционные и правоохранительные органы открыть уголовные производства против Супрун и ее замов.

"Читаем выводы Счетной палаты Украины. Из людей, которые были отправлены на лечение за государственные средства за границу, умерили 25%. А вы в отчетах написали, что у 98% этих людей улучшилось здоровье! Не может у людей, которые умерли, здоровье стать лучше. У страны нет средств, чтобы лечить украинцев, а они перечислили огромные деньги за границу! По выводам Счетной палаты 286 млн долларов МОЗ использовал неэкономно. И это еще очень мягкая формулировка, чтобы прямо не сказать - украли", - резюмировал Рабинович.