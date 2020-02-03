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Рабинович: советские воины - это герои-освободители

Новости » Политика     03.02.2020 - 20:34
Рабинович: советские воины - это герои-освободители
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

По мнению Рабиновича, именно советская армия победила фашизм

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал советских воинов героями-освободителями. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны, которые тот сделал во время мероприятий в честь годовщины освобождения Освенцима.

"Думаю, что многие из вас верят в то, что советская армия победила фашизм. Нам сейчас власть рассказывает, что это неправда. Я попрошу для меня провести маленькую социологию: те, кто считает, что Украину и всю Европу освободили советские воины - встаньте и почтите их минутой молчания", - сказал Рабинович, инициировав,таким образом, в прямом эфире соцопрос среди зрителей в студии.

Как писал РБК-Украина, ранее Вадим Рабинович заявлял, что изменения в новом Трудовом кодексе делают украинцев бессправными, которым не нужно думать о будущем, потому что их обязанности уже определены законодательством.

В Минэкономики отметили, что новый законопроект о труде, который фактический является Трудовым кодексом, предлагает несколько изменений, в том числе в части компенсаций увольняемым работникам.

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Новости Украины Рабинович
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