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Рабинович считает, что отказ от сотрудничества с МВФ спасет экономику Украины

Новости » Политика    30.05.2019 - 11:56
Рабинович считает, что отказ от сотрудничества с МВФ спасет экономику Украины
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович назвал единственный прорыв в экономике

Отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) спасет экономику Украины. Об этом заявил народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина", сообщает РБК-Украина

"Переговоры с МВФ – это прямой путь к убийству экономики нашей страны. Давайте проанализируем. У нас единственный прорыв в экономике – это то, что мы нарастили экспорт курятины в Саудовскую Аравию. А тем временем поставки металлургической промышленности сократили на 7,5%, химической – на 18%. Это катастрофа. Ведь эти сферы должны быть локомотивами, которые вытолкнут нас из экономической пропасти", – считает парламентарий.

По его словам, катастрофическая экономическая политика правительства бросила нашу страну в пропасть. 

"Нас все больше затягивает это шароварное хозяйство, где из всех достижений у нас только вышиванка, которую к праздникам "выкладывают" из автомобилей. И это все, чем власть может гордиться. Больше никаких успехов нет. Это катастрофа!", – возмутился народный депутат.

Политик уверен, что власть должна срочно отказываться от "губительного" сотрудничества с МВФ. 

"Я уже пять лет говорю, что Украина должна прекратить сотрудничество с МВФ. Фонд для нас, как финансовый доктор. Он должен лечить финансовую систему. Но в результате сотрудничества с МВФ у нас полностью убита экономика и мы в безнадежной долговой яме. Значит, доктор – шарлатан. И нужно от его услуг отказываться", – заключил Рабинович.

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