Рабинович: РФ предложила создать консорциум по транзиту, который поможет снизить цену на газ

Для того чтобы снизить цену на газ для украинцев и сохранить стоимость энергоносителей на прежнем уровне, нужно создать консорциум Украины с Россией. Об этом заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Россия предложила простую формулу – подписать трехсторонний контракт, создать консорциум из РФ, Украины и Западной Европы", – сообщил народный депутат.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" уверен, что так Украина спасет и свою газовую трубу.

"Если этого консорциума нет и работает "Северный поток", то с 1 января следующего года, если мы не подпишем нормальный контракт с "Газпромом", наша труба превращается в металлолом, а стоимость энергоносителей увеличивается", – заключил Рабинович.

Напомним, ранее он заявил о том, что только у "Оппозиционной платформы – За життя" есть реальная договоренность о снижении цены на газ.

"Но "патриоты" не берут газ дешевле, потому что это якобы мешает национальной безопасности. То есть доводить людей до бедности, дать им трехкратные платежки, поставить пенсионеров на грань выживания – это патриотично? Это нормально? А взять в России газ на 25% дешевле – это не патриотично?", – сказал народный депутат.

Политик уверен: если закупить газ в России дешевле на 25%, то коммунальные тарифы в Украине моментально станут значительно ниже.