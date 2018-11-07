ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Рабинович: для развития экономики Украины в стране должен быть мир

Новости » Политика    07.11.2018 - 12:04
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович уверен, что пока не будет мира, не будет подъема экономики

Для развития экономики Украины в стране должен быть мир. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"Все вокруг ждут ослабления Украины, чтобы разорвать ее на куски. Нам самим нужна сильная Украина. Для этого нужно перестать стравливать одну часть населения с другой. Нам нужно понять, что у нас есть внешние враги, с которыми придется бороться. А если мы ослабляем свою собственную страну изнутри, то враг в любом случае победит", – сказал политик.

Он выразил уверенность в том, что без достижения мира в стране невозможно развитие экономики. Для этого, по мнению нардепа, нужно "прекратить внутренние распри и сесть за стол переговоров".

"Пока мы не установим гражданский мир, не сядем за общий стол, не прекратим натравливать себя друг на друга – ничего не будет. Не будет мира – не будет подъема экономики. Не будет сильной экономики – мы проиграем любую войну: на востоке, западе, севере или юге", – заявил народный депутат.

Для достижения мира и построения сильной страны, заверил Рабинович, гражданам нужно дать шанс на следующих выборах той политической силе, которая имеет конкретную программу подъема экономики.

"Когда мы говорим о необходимости поднять экономику, никто из представителей власти и многих кандидатов во власть не говорит, как это сделать. Дайте тем, кто никогда не был причастен к разворовыванию страны, возможность воплотить свою экономическую программу", – подытожил парламентарий.

Ранее Рабинович презентовал экономическую программу партии "За життя". В данной программе прописаны пять основных шагов, которые поднимут страну. Это – создание рабочих мест, возвращение природных ресурсов под контроль государства, создание государственного земельного банка, развитие промышленности и грамотное использование выгодного географического расположения страны.

Рабинович: делегация французского Сената посетит Украину для поддержки телеканалов
Новости Украины Рабинович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь