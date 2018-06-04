Рабинович рассказал, как Украине выбраться из "экономической ямы"

Рабинович уверен, что в первую очередь нужно решить ситуацию с Донбассом

Украине не удастся выбраться из "экономической ямы" до тех пор, пока конфликт на Донбассе не будет завершен миром. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире на телеканале "112 Украина".

"Война уже затронула все сферы экономики, и каждый украинец страдает от того, что противостояние на Донбассе не закончено. Пока мы не установим мир на Донбассе, наша страна не добьется никакого экономического успеха, не сможет обеспечить своих граждан всем необходимым", – убежден нардеп.

По мнению лидера партии "За життя", Украине прежде всего нужно менять свой политический курс, а основой нового вектора развития должны стать нейтральность страны и сильная армия, а также приоритет экономических решений, обеспечивающих лучшую жизнь простым людям.

"НАТО не поможет нам установить мир, а только усугубит конфликт. Тем более, что в самом Североатлантическом альянсе не хотят видеть Украину в своих рядах. Нужно понимать, что потенциальное членство нас не спасет. Никто не будет за нас воевать! Нам поможет только сильная, мобильная, профессиональная армия и нейтральный статус страны. Мы должны стать "Швейцарией Восточной Европы" только потому, что у нас нет другого выбора. Вместо этого власть сегодня хочет отдать Донбасс, как до этого отдала Крым", - считает политик.

"Благодаря этой власти, у нас стало меньше неба из-за Крыма, а теперь стоит вопрос Донбасса. Мы не дадим им возможности лишить нас нашего неба!", – резюмировал Рабинович.