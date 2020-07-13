Рабинович обвинил "Слугу народа" в давлении на СМИ и попытках повысить зарплаты иностранцам 

Верховная рада собралась на внеочередное заседание, чтобы обсудить повышение зарплат для иностранцев в наблюдательных советах, в то время как распространение коронавируса и падение экономики - затронуты были в меньшей степени.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович во время брифинга.

"Во-первых, всеми путями лоббируют закон об игорном бизнесе, который создан, чтобы выжать последнее из украинцев. Во-вторых, ВР считает, что необходимо немедленно поднять зарплаты иностранцам", - заявил нардеп.

Он также отметил, что монобольшинство продвигает закон о медиа, который будет цензурировать СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах. По данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня также сняли проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников.

Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен, которое было введено на время карантина.