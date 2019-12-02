Рабинович призвал нардепов заняться вопросами мира, тарифов и референдумов

Законы, которые предлагаются для рассмотрения на этой пленарной неделе, являются второстепенными. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович на согласительном совете в стенах парламента 2 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Верховная рада должна работать для людей, а потому надо принять законы, касающиеся снижения тарифов, списания задолженности населению за газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию, а также рассмотреть закон о проведении референдумов, уверен Рабинович.

"Уважаемые коллеги! Я посмотрел весь перечень законопроектов, предлагаемых для рассмотрения на этой пленарной неделе. Я не увидел здесь ни мира, ни снижения тарифов, ни других вопросов, касающихся повседневной жизни людей. Нам предлагается еще неделю болтовни! Поэтому я очень прошу вас: Первое - включите в повестку дня проект закона №2126, который уже прошел комитеты и который позволяет, изменив налогообложения в рамках формирования цены на природный газ для нужд населения, снизить тарифы вдвое за одну неделю без всяких экспериментов. Давайте уже реально, а не креативно поможем нашим людям! Все сделано, комитет рекомендовал законопроект для рассмотрения в пленарном заседании. Все, что угодно в этой повестке дня, а этого законопроекта о снижении тарифов нет, разве это вас не беспокоит? Зачем тогда здесь находимся, если не хотим даже пальцем шевельнуть, чтобы снизить тарифы людям!", - заявил политик.

Он отметил, что кризис неплатежей за коммунальные услуги "достиг рекордного уровня, поэтому надо списать людям эти долги".

"Есть проект №1106/1 о списании задолженности населению за газ, отопление, водоснабжение и электроэнергию, что сформировалась на 1 января 2019 года. Уже сегодня кризис неплатежей достиг рекордного уровня. Люди пашут день и ночь, а им не хватает даже за жилье заплатить. Давайте спишем задолженность, это не критическая сумма, даже меньше, чем то, что Коболев отправляет своей маме!", - предложил он.

"К тому же, я умоляю и требую - включите в повестку дня проект закона №2087 о внесении изменений в некоторые законы по защите граждан от негативных последствий повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Этот закон гарантирует, что людей, имеющих задолженности по ЖКХ, не смогут выбросить на улицу, забрать у них дома и квартиры! Этот закон должен быть принят - и вы не сможете объяснить людям, почему все законопроекты, которые так необходимы людям, отсутствуют в повестке дня совсем!", - пояснил политик.

Рабинович отметил, что во время избирательной кампании представители пропрезидентской партии "Слуга народа" обещали принять закон "О народовластии" и прописать механизм проведения всеукраинского и местных референдумов, "но этого так и не было сделано".

"Проект закона №1123 о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе уже есть! Хочу напомнить, что "слуги народа" обещали широкое народовластие, а законопроект о референдуме опять отсутствует в повестке дня... Продажу земли вы вносите в зал, а референдум, который обещали еще до продажи земли, даже не включили в повестку дня! Требую или включить законопроект в повестку дня, или скажите честно, что вы просто передумали советоваться с народом", - подчеркнул нардеп.

Парламентарий также сообщил, что партия "Оппозиционная платформа - За життя", которую он представляет, подала проект закона №2491 "О внесении изменений в закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подчеркнув: "без мира не будет ничего в нашей стране".

"Президент едет в Париж на встречу в "нормандском формате", где, надеюсь, будет говорить о мире. Без закона об особом статусе Донбасса Верховная рада саботирует работу президента, потому что 31 декабря этого года "старый" закон прекращает действовать, а "нового" нет!.. Еще раз объясняю - 31 декабря вы своими руками похороните мир в нашей стране. И вы не вправе утверждать, что, мол, закона нет. Он есть, мы его подали!", - заявил политик.

Сопредседатель фракции также обратил внимание и на закон об оппозиции.

"Вы обещали закон об оппозиции. Понимаю, что вы сейчас в большинстве и он вам нужен. Но я вас уверяю - совсем скоро в меньшинстве будете уже вы. Поэтому, не теряя времени, выносите закон об оппозиции в сессионный зал! Поверьте мне - с таким трудом он быстро потребуется уже вам!", - резюмировал Рабинович.