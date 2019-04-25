Рабинович: после принятия "языкового закона" Рада не имеет права на существование

Принятый в Верховной раде 25 апреля закон "О функционировании украинского языка как государственного" нельзя считать правомерным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Верховная рада, в которой спикер не может предъявить 226 представителей коалиции, является незаконной. Принятые ею законы являются не законами, а преступлениями", – пояснил народный депутат.

Парламентарий отметил, что закон про язык был необходим как часть предвыборной агитации, а теперь потерял свою актуальность.

"Закон про язык сейчас уже не актуален и не нужен. Это все было частью предвыборной агитации. То, что сегодня народные депутаты поддержали этот законопроект, абсолютно противоречит тому, что избрал народ Украины", – считает политик.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" отметил, что депутаты, принимающие такие решения, идут против воли украинского народа.

"После принятия закона о языке Верховная рада не имеет права на существование. Не может быть такого, что народ выбрал изменения и курс с новым президентом, а Рада говорит "нет" курсу народа. Депутаты – слуги народа, а народ – хозяин. Но слуги это забыли и все поменяли местами. Нужно вернуть депутатов на место!", – подытожил Рабинович.