Рабинович: правительство нужно формировать по принципу профессионализма, а не партийных квот

В Украине необходимо сформировать профессиональное правительство, которое не будет связано с политическими партиями. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Нужно поставить точку в практике распределения мест в правительстве по квотам партий, сформировавших коалицию в Верховной раде. Нам необходим Кабмин, в котором парламентарии не будут распределять портфели по квотам. Мы за профессиональное правительство, которое не имеет связи с партиями", – заявил политик.

Парламентарий также подчеркнул, что для победы над коррупцией в Украине необходимо искоренить политическое "кумовство".

"Не могут генеральный прокурор, глава МВД и глава СБУ назначаться правящей коалицией. Она пусть формирует финансовый блок Кабмина. И, например, если мы поставим меня управлять деньгами, а моего кума – меня проверять, то что это будет?", – задал риторический вопрос глава партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Народный депутат отметил, что уже подготовил законопроект, который поможет сформировать в Украине профессиональное правительство.

"Я подал простой законопроект, очень важный в условиях нашей страны. Согласно ему, победившая политсила прокладывает экономический курс и назначает правительство, а проигравшая – формирует проверяющие силовые структуры. Это будет правильно, ведь оставляя наедине сыр и мышей, как это происходит сейчас, мы заранее знаем результат", – подытожил Рабинович.