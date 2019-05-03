Рабинович: политики обязаны объединиться ради мира и экономического спасения государства

"Оппозиционная платформа – За життя" готова стать площадкой для объединения ответственных политиков, которые готовы работать ради мира и экономического процветания страны. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Я – сторонник объединения абсолютно со всеми. Я готов работать даже с теми, кого не особо люблю и уважаю, потому что это отвечает запросам избирателей. Они хотят, чтобы мы объединились, сплотились – и решили вопросы установления мира и возрождения экономики. Мы просто обязаны объединяться!" – подчеркнул политик.

Парламентарий предложил представителям других оппозиционных сил сотрудничество "для того, чтобы спасти Украину".

"Я готов видеть в рядах нашей партии и Вадима Новинского, и Александра Вилкула, и Евгения Мураева – только потому, что мы вместе должны остановить убиение нашей страны. Я не знаю, хватит ли у них гражданского мужества пойти на это, но я уже подал пример, как нужно государственные интересы ставить выше своих собственных. Имея президентский рейтинг выше, чем у Мураева и Вилкула вместе взятых, я отказался баллотироваться, потому что знал, что это идет вразрез с интересами избирателей. И считаю, что поступил правильно! На парламентских выборах мы с Бойко снова пойдем вместе, при этом я возглавлю нашу политическую силу. И это тоже правильно. Учитесь у нас!" – призвал глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Народный депутат призвал к объединению всех политиков вокруг партии "Оппозиционная платформа – За життя".

"Я с огромным уважением отношусь к Вадиму Новинскому. У нас не всегда совпадают взгляды, но это не повод "резать" друг друга, мы встречаемся, обмениваемся мнениями… Нам нечего делить, а значит, мы обязаны сотрудничать в любом формате ради объединения страны. Мы будем процветающей страной только тогда, когда будем уважать ценности друг друга. Давайте уважать друг друга – и объединяться! У нас есть общая цель – мир и экономика!" – резюмировал Вадим Рабинович.