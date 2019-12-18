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Рабинович: мы отстояли украинскую землю - это большая победа

Новости » Политика     18.12.2019 - 17:06
Рабинович: мы отстояли украинскую землю - это большая победа
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович поздравил народ Украины с Праздником Земли

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович поздравил народ Украины с Праздником Земли, после того как ему с коллегами удалось "сломать планы власти относительно ее преступной продажи". Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"Вчера, когда хотели протащить незаконно через комитет преступный и антиукраинский закон о продаже земли, были две фракции, которые остановили эту вакханалию беззакония. Это – "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина" Тимошенко. И, несмотря на огромные политические противоречия с фракцией Тимошенко, я признателен членам этой фракции, что они вместе с нами встали на защиту земли", – написал Рабинович.

Политик рассказал, как они вместе с коллегами блокировали заседание парламента, а позднее, на совместном заседании аграрного комитета и руководства парламента, сумели донести до "слишком резвых "слуг" не только правовые последствия творящегося беспредела, но и их личную ответственность за происходящее.

"Сегодня, в 9:00, на заседании аграрного комитета, благодаря жесткой позиции "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины", руководство Рады под протокол заявило, что рассмотрение закона о продаже земли пройдет строго по регламенту, со всеми правками и сравнительными таблицами, т. е. по закону! А это означает, что до февраля-марта следующего года вопрос о продаже земли не будет решаться. Поверьте мне, это большая победа, потому что "под елочку" иностранным корпорациям могли положить нашу землю, а сейчас этот вопрос хотя бы отодвинут", – пояснил народный депутат.

Он выразил благодарность однопартийцам и в зале Рады, и на местах, организовавшим массовую поддержку действий фракции по защите земли.

"Объективно – разделяю эту победу с Тимошенко, мы с ней сорвали голос сначала в зале, а потом и на заседании комитета, где "слуг" было в десять раз больше... И последнее. Можно ли уже праздновать? Ни в коем случае! Зная креативность молодой новой команды, я очень боюсь, что в любой момент все может поменяться. Будем внимательно следить за ситуацией, а пока – С праздником земли, дорогие друзья! Сегодня, пока, мы отстояли нашу украинскую землю!", – резюмировал Рабинович.

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