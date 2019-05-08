Рабинович: "Оппозиционная платформа - За життя" через две недели после выборов повысит пенсии

Через две недели после парламентских выборов партия "Оппозиционная платформа – За життя" повысит пенсионные выплаты в Украине. Об этом заявил народный депутат и глава этой политической силы Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Нельзя двигать развитие страны, если люди, которые вышли на заслуженный отдых, не чувствуют себя социально защищенными. И мы это обязательно сделаем уже в этом году. После победы нашей партии на выборах в 2019 году мы установим мир, если его не установит Зеленский, в течение недели. Мы повысим пенсии в течение двух недель, если этого всего не сделает новый президент и новая коалиция, при условии ее создания", – заявил парламентарий.

Он также отметил, что фактически в стране пенсионная и медицинская реформы не были проведены должным образом.

"В стране не было никакой пенсионной реформы, было целенаправленное уничтожение пенсионеров и жителей нашей страны сначала медицинской реформой, а затем и пенсионной. Звучало это приблизительно так: если у тебя нет сбережений – значит ты не имеешь права жить и лечиться", – считает политик.

Он также добавил, что по Конституции все граждане страны имеют право на бесплатную медицину, но этот пункт Основного закона "никто не собирается выполнять".

"У нас в Конституции написано: бесплатное медицинское обслуживание. Конституцию никто не имеет права отменять. Но у нас может прийти санитарка из Вирджинии и отменить основной закон, да еще и сидеть незаконно в кресле министра сколько захочет", – подытожил Рабинович.