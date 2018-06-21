Рабинович: олигархи купили ключевые госпредприятия "за копейки"

Ключевые предприятия нужно вернуть стране, уверен политик

Ключевые предприятия, купленные олигархами за копейки, нужно вернуть стране. Об этом народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Я за рыночную экономику, но в условиях сегодняшней Украины мы должны пойти на жесткий возврат основных предприятий страны в таких сферах, как газовая, нефтяная, судостроение, космическая отрасль, тяжелая промышленность. Иначе мы не восстановим экономику. Иначе олигархи от жадности продолжат убивать страну. Вот завод "Росава" недавно закрыли, взяли да убили предприятие. И теперь в воюющей стране некому шины делать. Мы сделаем так, что после победы партии "За життя" ключевые предприятия, купленные за копейки олигархами, вернутся народу", – пообещал парламентарий.

По его словам, критическое состояние экономики приводит к массовому отъезду украинцев в Европу. Поэтому, по мнению политика, надо любыми путями мотивировать их вернуться домой.

"Говорят, что 8 миллионов обладателей так и не воспользовались пока своим биометрическим паспортом – они ждут своего часа. Часа для чего? Чтобы покинуть свою Родину, будучи задавленным нищетой и голодом, не имея возможности заработать здесь? Убежать от тотальной коррупции во всех вертикалях власти? Еще 8 миллионов ждут выезда за рубеж, чтобы поднимать Польшу, Чехию, Венгрию или США? В одной только Польше и так сегодня 4,5 млн украинцев уже обосновываются по-серьезному. И "улыбающаяся" Польша опять идет вперед. Нам надо любыми путями возвращать своих детей домой", – уверен парламентарий.

По его словам, украинцы покидают свою страну не потому что не любят Украину, а потому что презирают власть, которая не может обеспечить им достойную жизнь.

"Нам надо на 2 года снять налоги полностью для любого среднего или малого бизнеса, который приходит или возвращается в Украину. Нам нужно дать паспорта всем выходцам из Украины, которые уехали за рубеж, и их потомкам. Пусть они приезжают и строят нашу страну вместе с нами. Люди убегают из страны не потому, что они не любят Украину, они ненавидят власть и ту ситуацию, в которую она погрузила страну. Они хотят жить как люди и получать достойную заработную плату", – констатировал Рабинович.