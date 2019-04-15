Рабинович: новый президент должен вынести все важные вопросы на референдум

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович рассказал, в чем сила президента

Новый президент Украины должен задать гражданам основные вопросы о будущем страны на референдуме. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Если президент умный, то он может посоветовать парламенту новую концепцию развития. Но на самом деле сила президента в другом – он имеет право выносить важные вопросы на общенациональный референдум. Это то, что новый президент должен сделать сейчас. Он должен обратиться к народу и задать простой вопрос: "Дорогие украинцы, скажите, пожалуйста, что мы хотим строить?". И он обязан будет строить то, что ему ответит народ на референдуме. Вот это правильно", – считает парламентарий.

Он также отметил, что вопросы внешней политики, включая вступление в Евросоюз и НАТО, тоже необходимо обсуждать на референдумах. Впрочем, по его мнению, все разговоры о скором вступлении Украины в эти структуры – всего лишь популизм нынешней власти.

"Нас, во-первых, не берут ни в НАТО, ни в ЕС. Это все наглое вранье. У нас и шансов сейчас вступить в НАТО – ноль. Я просто исхожу из экономики. Нам, чтобы перейти на стандарты НАТО в армии, нужно 120 млрд долларов, которые страна должна изыскать из своих внутренних резервов. Где мы столько возьмем? Никто не в состоянии это сделать в ближайшие 40 лет", – уверен политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" уверен, что то же самое относится и ко вступлению Украины в Европейский союз, поскольку для этого необходимо для начала показать достаточное развитие экономики и уровень жизни внутри страны.

"ЕС – это не название организации, куда нас приняли, и мы с первого же дня стали лучше жить. Нас с голым задом туда тоже не возьмут. Нам нужно у себя в стране построить "ЕС". А вообще нужно строить нейтральную независимую страну – "Швейцарию Восточной Европы". Мы должны пользоваться своим территориальным положением. Любая умная власть миллиарды бы зарабатывала на этом. А у нас власть может только с соседями ссориться!", – подытожил Рабинович.