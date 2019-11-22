Рабинович: новая власть вслед за Супрун "добивает" медицину

Государство обязано лечить людей и следить за благосостоянием медицинских работников, однако новая власть вместо этого "добивает" медицину вслед за Уляной Супрун. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович в телемарафоне "Диалог со страной", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Когда я говорю о том, что врачей достаточно, это не мое мнение. Я разговаривал с руководителями медицинских учреждений. И они говорят, что в принципе в стране, с учетом колоссальной потери населения, пока еще не является критически плохим (количество врачей, – ред.). А вот среднего и младшего медицинского персонала не хватает катастрофически", – отметил политик.

В связи с этим он планирует подать закон, где будет предлагаться пригласить в Украину медсестер из Казахстана или Беларуси.

"Медицина все эти годы не развивается, а что делала предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун? Она настаивала на трансплантации. Это, мол, главное! Она все уничтожила, руководство Минздрава сменилось, и мы думали, что будет лучше. Но оказалось, что каждая новая хуже предыдущей", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в бюджете на 2020 год не только не предусмотрено повышение зарплат медицинским работникам, а еще и урезано по отношению к показателям правительства Гройсмана.

"Новая власть убивает медицину, потому что знает, что уже во втором квартале 2020 года "слуги" уйдут. К тому же, Украина – одна из самых мафиозных стран в мире по производству фальшивых лекарств, по закупке просроченных медикаментов. Десятки наших клиник перешли на бесплатные опыты над украинцами по требованию международных фармацевтических корпораций. Разве дана оценка новой власти всему, что произошло? Нет!", - заявил парламентарий.

Он отметил, что представители новой власти теперь "в доле и добивают медицину".

"Новый бюджет, который они подали в парламент, я посмотрел и ужаснулся тому, что субвенции на медицину выделены только на первый квартал", – добавил народный депутат.

Он считает, что государство обязано защищать, обучать и лечить каждого украинца.

"А если власть не выполняет эти функции, так может не платить налоги, сдавать их в общую кассу и строить больницы?.. Один из министров на днях сказал: "Сами копите себе на старость". Но, послушай, так ты верни то, на что люди всю жизнь пахали для начала!", – резюмировал Рабинович.