Рабинович: национализация недр страны уменьшит сумму в платежках украинцев

Чтобы снизить тарифы для населения в четыре раза, необходимо провести национализацию всех недр страны. Об этом заявил сделал народный депутат и глава "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, передает РБК-Украина.

"Национализация недр страны – это задача №1 любой власти. Вот это первое, на чем реально можно снизить тарифы в четыре раза. Все украинцы, вместе с бюджетными организациями, потребляют 15,4 млрд кубов газа. Такое же количество газа мы добываем. Поэтому цены в платежках должны быть минимум в четыре раза дешевле", – считает парламентарий.

Кроме того, он уверен, что снизить тарифы также можно, начав закупку энергоносителей напрямую у РФ, а не через посредников, как это делается сейчас.

"Второй путь – это сама покупка газа. Нам сказали, что мы дорого покупаем газ по той причине, что страна "слезла с газовой и нефтяной иглы России". Потом выяснилось, что это тот же самый газ, который идет из РФ, но покупаем мы его уже у Словакии или Швейцарии", – отметил политик.

По мнению главы "Оппозиционной платформы – За життя", представители НАК "Нафтогаз Украины" должны были сразу же заключить новое соглашение с "Газпромом", как только стало известно, что последние готовы предоставить на голубое топливо скидку в 25%.

"Я говорю прагматично и жестко: если нам предложили в Питере на экономическом форуме скидку 25% на газ, то представители "Нафтогаза" должны были тут же туда вылететь и подписать с Миллером (Алексей Миллер – председатель правления "Газпрома", – ред.) необходимые бумаги. Таким образом можно снизить тарифы на четверть для каждого украинца. И я не понимаю, почему они этого не делают и заставляют нас переплачивать!", – подытожил Рабинович.