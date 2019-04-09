Рабинович: кандидатам ничего не остается, кроме как сдавать анализы

Кандидатам в президенты ничего не остается, кроме как сдавать анализы. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Скажу по поводу этих абсурдных анализов от кандидатов в президенты. Сдали Крым, потом сдали Донецк и Луганск, теперь больше ничего не остается, как сдавать анализы. Но давайте смотреть шире. Сдача анализов – это к выздоровлению. Ведь устанавливают диагноз – и все идет к последующему выздоровлению. Поэтому я считаю, что сдали так сдали. Главное – сохранить это для истории", – заявил парламентарий.

По его словам, власть заинтересована только в том, чтобы обворовывать собственный народ.

"Как говорил Остап Бендер, заграница нам уже не поможет. Поможем себе только мы сами. Сами, когда проголосуем за правильную, нормальную, достойную жизнь. Жизнь, которая вкладывается в рамки, где честно работал, честно заработал, пенсионеры получают достойную пенсию, государство не грабит украинцев", – продолжил народный депутат.

Политик считает, что только смена власти даст украинцам шанс на достойную жизнь.

"Будут ли достойные пенсии и зарплаты при Зеленском? Не знаю, не готов давать такие авансы. Но я точно знаю, что при Порошенко это не получилось. Значит, нужно на парламентских выборах проголосовать за тех, кто дает четкий план изменений в стране. Именно "Оппозиционная платформа – За життя" сможет спасти страну и возродить экономику", – подытожил Рабинович.