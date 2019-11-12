Рабинович: все инициативы по земле, кроме референдума, - антиукраинская позиция

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 12 ноября обратился с парламентской трибуны к президенту Владимиру Зеленскому и его команде в связи с их намерением открыть рынок земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ назвал сегодняшний день – "решающим днем в истории новейшей Украины".

"Много бед видела наша земля. Но такого, чтобы ее продавали – такого еще не было. Разные "попередники" разворовывали заводы, фабрики, обесценивали гривну. Но теперь к власти пришла новая команда с новыми креативными заморочками. Одна из них – продать землю Украины, а потом красиво всем рассказать, как хорошо мы будем жить после ее продажи иностранцам", – заявил политик.

Народный депутат напомнил своим коллегам призыв Зеленского проголосовать за закон о снятии моратория на продажу земли в первом чтении, и его же обещании "внести правки в этот закон и провести референдум, но только потом".

"Просто гениально! Просто поверьте на слово новой власти и продайте свою землю. Но мы уже поверили этой власти, что она будет защищать свободу слова, что она не будет давить на каналы, что она снизит тарифы, а весной будут посадки. Но "не так сталося, як гадалося". Потому нет, господин президент. Есть только одно целесообразное предложение: всенародный референдум сначала, а после – посмотрим. Все остальное – антиукраинская, антинародная позиция", – заявил Рабинович.

Политик уверен, что "каждый разумный человек в любой политической силе осознает: это вопрос не политический, это вопрос выживания и существования нашей Украины".

"А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле Украины, я хочу сказать: вы просчитались, господа, не выйдет! А кто не понимает по-русски, я переведу: дідька лисого ви отримаєте, а не землю України!", - заявил Рабинович.

В связи с этим сопредседатель фракции призвал всех "объединиться ради защиты нашей земли".

"Был бы у меня талант, я бы сейчас, стоя за парламентской трибуной, запел: Вставай, страна огромная! Но таланта у меня нет, и парламент – это не певчее поле. Поэтому просто скажу: давайте забудем все политические дрязги, забудем, кто в какой политической силе, давайте вспомним, что мы все – дети Украины, землю которой на наших глазах обворовывают и распродают! Я верю в Украину! А те, кто хочет распродать нашу землю, в Украину не верят! Я верю в Украину, и потому заверяю: мы не дадим продать нашу землю!" – резюмировал Рабинович.