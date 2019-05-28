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Рабинович: голосованием за Зеленского украинцы уже сообщили, что хотят мира

Новости » Политика    28.05.2019 - 12:17
Рабинович: голосованием за Зеленского украинцы уже сообщили, что хотят мира
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович отметил, что "информационного референдума" не существует

Владимиру Зеленскому не стоит проводить референдумы, чтобы понять, хочет ли украинский народ мира. Об этом заявил глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" и народный депутат Украины Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина

"Я хочу видеть, что все, что сказал на своих предвыборных собраниях господин Зеленский, будет исполняться. Но я хочу пояснить, что у нас в стране нет закона о референдуме. Вот если бы команда президента пришла в Раду и сказала принять закон, это было бы правильно", – отметил политик.

Парламентарий также подчеркнул: то, что Зеленский называет "информационным референдумом", на деле является социологическим опросом.

"Информационного референдума не существует. Просто узнать мнение людей? Тогда это социологический опрос. А референдум – это дорогостоящее серьезное мероприятие, и если оно не несет последствий, то это просто выброшенные деньги", – пояснил народный депутат.

Рабинович считает, что о своем желании мира украинцы уже сообщили, проголосовав за Зеленского.

"Чтобы узнать, хочет ли народ мира, вам не надо проводить референдумы, господин Зеленский. Вам достаточно посмотреть на свой результат на выборах. Это и есть референдум за мир в стране, установление нормальных отношений со всеми странами", – заявил он.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" считает, что украинцам нужен мир. "Подавляющее большинство населения требует мира, восстановления отношений со странами СНГ", – резюмировал Рабинович.

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