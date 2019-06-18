Рабинович: долги МВФ должны отдавать те чиновники, которые брали кредиты

Долги перед Международным валютным фондом (МВФ) должны отдавать те чиновники, которые эти кредиты брали. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Сегодня долги украинцев перед нашими западными партнерами зашкаливают. Я надеялся, что Владимир Зеленский придет и скажет: ребята из МВФ, у нас был коррупционный режим, вы навешали на воюющую страну миллиарды, давайте сядем за стол, спишем долги и начнем новую антикоррупционную жизнь. Но этого не произошло", – заявил парламентарий.

По его словам, предыдущая власть набрала миллиардные кредиты и сама же их разворовала.

"Но что мы слышим от Зеленского? Опять будем сполна выплачивать долги МВФ, опять идем в НАТО и ЕС, где нас не ждут. Но ведь МВФ – это петля на шею Украины! Все чиновники, как один, говорят, что ничего не крали, хотя все годы независимости деньги куда-то пропадают. Вот прошлая власть набрала огромные кредиты и эти деньги разворовала. Пусть эти чиновники, кто кредиты брал, долги и отдают", – считает народный депутат.

Политик уверен, что государство имеет все возможности для того, чтобы взыскать деньги с чиновников-коррупционеров.

"Вернуть эти разворованные деньги нужно, отобрав у бывших чиновников. Нам показывали видео, где Янукович грузовиками деньги вывозил – и потом эти деньги нашли, но в бюджет не вернули, мол, ничего этого не было. В целом охота за деньгами бывших чиновников – неблагодарное дело. Для этого нужны справедливые антикоррупционная и судебная системы. Нужно заводить дела на тех, кто еще не убежал из страны", – резюмировал Рабинович.