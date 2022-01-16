Рабинович: COVID-борьба превращается в крупный транснациональный бизнес

"Пока власть браво рассказывала о победе над пандемией, в Украине ежедневно от коронавируса умирали до тысячи человек", - заявил Рабинович.

По его мнению, власть вроде бы борется со всем, но деньги идут не туда.

"Я от партии ОПЗЖ курирую Одессу. Там в больницах - полнейшая катастрофа. Увидев это, я сам закупил 20 тонн кислорода и передал их для лечения ковидных больных. Почему я это должен делать? Почему государство это допустило? Бюджет - это наши деньги", - добавил политик.

В то же время он добавил, что его очень смущает коммерциализация борьбы с ковидом.

"Не исключаю, что еще нас и сильно запугивают. Да, это наверняка опасно, но страх для иммунной системы вреднее, чем сам вирус. Поэтому нужно больше улыбаться, радоваться, верить в себя, верить в то, что все будет хорошо. А пандемию… пандемию мы сможем победить тогда, когда прекратят воровать на коронавирусе", - резюмировал Рабинович.