Рабинович: бросив гранату в офис ОПЗЖ, преступники объявили войну Украине

Народый депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович уверен, что граната, брошенная в офис партии ОПЗЖ в Полтаве - теракт не только по отношению к их политсилы, но и против всей Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.

По его словам, во время инцидента в офисе находились люди.

"То, что произошло сегодня - это террористический акт против украинского парламентаризма и демократии. И стреляют в страну, в сердце демократии, бросают гранаты в сердце демократии. И вопрос даже не в нашей партии, хотя для нас это больно, а вопрос в Украине, в выживании страны: либо мы дадим им отпор, либо они завоюют Украину", - сказал Рабинович.

По его мнению, это дело рук "банд, которые объявили войну Украине".

"Если в европейском государстве можно вот так вот среди бела дня бросить боевую гранату в офис второй по популярности партии в стране, тогда вывод один - нас привели не в Европу, а к бандитизму", - добавил он.

Сопредседатель политсилы также напомнил о недавно созданной организации "Патриоты за життя".

"Именно поэтому народный депутат от нашей фракции Илья Кива вызывает у радикалов такой негатив. Они не могут понять, как можно вернуть мир в страну. А таки, как Кива - люди, которые прошли войну, – открыли глаза и поняли, что война - это гибель нашей страны! Поэтому радикалы сегодня и целились в людей, которые пытаются вернуть наше общество к миру", - отметил Рабинович.

Напомним, в Полтаве в пятницу, 3 июля, в офис политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" кинули гранату. В результате один человек получил телесные повреждения.

Инцидент произошел около 18:00. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывоопасный предмет в офис партии.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Ровенской области произошли столкновения между Нацкорпусом и представителями народного депутата Сергея Литвиненко.