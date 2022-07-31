Пытки украинского военного: СМИ назвали имя еще одного возможного убийцы

Идентифицирован еще один российский оккупант, который может быть причастен к кастрации и убийству украинского военнопленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование InformNapalm .

По информации InformNapalm, одним из палачей может быть наемник подразделения "Ахмат" Евгений Зибров из оккупированного Севастополя. Его нашли по кадрам пыток украинского военного.

У оккупанта в соцсетях опубликованы фото в военной форме РФ, он публично поддерживает вторжение в Украину. Также его можно отличить по характерной горбинке на носу и родинке на правой щеке.