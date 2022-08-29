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Пытаются скрыть убийство 600 гражданских. Оккупанты проводят "реконструкцию" Драмтеатра в Мариуполе

Фото: Оккупанты пытаются скрыли убийство 600 гражданских в Драмтеатре в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мариуполе россияне срочно проводят "реконструкцию" разрушенного Драмтеатра. Хотят скрыть убийство около 600 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Оккупанты прячут собственное военное преступление. Спешат ликвидировать все следы и улики. Прикрываясь "исторической ценностью", - отметил чиновник.

Андрющенко подчеркнул, что Драматический театр не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности - "как и все типичные постройки советского периода".

"Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно эту историческую ценность пытаются сейчас спрятать оккупанты", - добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

После чего Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил, что под завалами погибло около 300 человек.

Впоследствии журналисты Associated Press, которые провели собственное расследование, проинформировали, что жертвами в результате бомбардировки Драмтеатра стали около 600 человек.

При этом сами российские оккупанты продолжают скрывать количество погибших в Мариуполе. Они уменьшили количество погибших под завалами Драмтеатра в 25 раз.

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