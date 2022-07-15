Пытался остановить воинский эшелон. В Беларуси будут судить "рельсового партизана"

В Беларуси задержали одного из "рельсовых партизанов", который пытался остановить воинский эшелон. Его обвиняют в совершении теракта и хотят посадить на 15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
В марте 2022 года житель Минской области Сергей Глебко положил на ЖД-пути два полена и поджёг их, чтобы остановить движение поездов.
Теперь стало известно, что прокуратура Беларуси обвиняет партизана по двум статьям УК РБ: ст. 289. ч.1 "Акт терроризма" и ст. 309. ч. 4 "Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения".
Суммарно мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что белорусские партизаны останавливают российские поезда и наносят вред российской технике, которая перемещается на территории РБ.
Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов.
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