Пытал и угрожал оружием: житомирском полицейскому объявили подозрение

В Житомирской области полицейскому и еще двум лицам объявили подозрение по фактам пыток двух юношей. Сотрудник полиции угрожал одному из пострадавших оружием.

По информации следователей, в январе этого года двое юношей шли поздно вечером между населенными пунктами одного из районов, когда их остановила группа людей и стала избивать, требуя признательных показаний в краже автомобиля и его места пребывания.

Позже, как рассказывают в прокуратуре, на место происшествия прибыл патруль, но полицейский достал пистолет, перезарядил его и начал угрожать одному из парней, приставив оружие к его голове. Полицейский требовал сведений об угнанном автомобиле.

"После этого правоохранитель ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании всем троим подозреваемым мер пресечения. Санкция статьи, по которой им сообщили подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.