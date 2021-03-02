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Пытал и угрожал оружием: житомирском полицейскому объявили подозрение

Новина українською → Житомирская область, Вторник 02 марта 2021 17:43
Пытал и угрожал оружием: житомирском полицейскому объявили подозрение Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Житомирской области полицейскому и еще двум лицам объявили подозрение по фактам пыток двух юношей. Сотрудник полиции угрожал одному из пострадавших оружием.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По информации следователей, в январе этого года двое юношей шли поздно вечером между населенными пунктами одного из районов, когда их остановила группа людей и стала избивать, требуя признательных показаний в краже автомобиля и его места пребывания.

Позже, как рассказывают в прокуратуре, на место происшествия прибыл патруль, но полицейский достал пистолет, перезарядил его и начал угрожать одному из парней, приставив оружие к его голове. Полицейский требовал сведений об угнанном автомобиле.

"После этого правоохранитель ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове", - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании всем троим подозреваемым мер пресечения. Санкция статьи, по которой им сообщили подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Черкасской области двух полицейских подозревают в пытках задержанного. Мужчину били железным стулом и шлангом от огнетушителя. Правоохранителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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