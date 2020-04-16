Пылевая буря привела к ряду ДТП в Житомирской области

Пылевая буря обрушилась на трассы в Житомирской области и спровоцировала массовые аварии. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что пылевая буря накрыла трассу Киев - Чоп, на дороге не видно разметки, а на участке между Мартыновкой и Курным произошло много мелких ДТП. Полиция области на данный момент подтвердила три ДТП на этой трассе на отрезке пути с 80 до 185 км в Пулинском районе. В результате этих аварий пострадавших нет.

Кроме того, сообщается о чрезвычайно плохой видимости и на автодороге Киев - Ковель в пределах Житомирской область. В частности, на отрезке между Коростенем и Олевском с обеих сторон полей на трассу несет пыль, в результате небольших аварий на дороге стоят несколько поврежденных авто.

Фото: пылевая буря в Житомирской области (zhitomir.info)

В управлении ГСЧС отметили, что причиной плохой видимости также может быть задымленность от лесных пожаров. Также местные спасатели зафиксировали торфяной пожар на территории торфобрикетного завода в Лугинском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом из-за пылевой бури столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие.

Также сообщалось, что сильный ветер обрушил часть конструкций на Подольском мосту в Киеве.