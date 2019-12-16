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В пятницу Рада заслушает Пристайко

Новости » Политика     16.12.2019 - 15:06
В пятницу Рада заслушает Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заслушивание состоится в ходе часа вопросов к правительству

В пятницу, 20 декабря, Верховная рада планирует заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко на час вопросов к правительству. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее предложение поступило от фракции "Европейская солидарность".

"В пятницу будет час вопросов к правительству. Единственное предложение, которое было от фракции "Европейской солидарности" заслушать министра иностранных дел... Нет возражений заслушать министра иностранных дел в пятницу? Ставим этот вопрос на голосование или на консенсус? На консенсус ", - заявил Разумков.

Напомним, в Раде 18 октября состоялся первый час вопросов к правительству в этом созыве.

Как писало РБК-Украина, Пристайко заявил, что украинская сторона настаивает на адаптации минских соглашений, однако об их пересмотре речь пока не идет. Глава МИД подчеркнул, что не видит от российской стороны никакого согласия на адаптацию минских соглашений.

Добавим также, министр иностранных дел заявил, что "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса. По словам Пристайко, она согласована украинской властью и трехсторонней контактной группой. Вопрос в том, каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство.

В изменениях в Конституцию нет особых статусов ни для одного региона, - нардеп Рада может изменить график работы в январе, - Разумков
Новости Украины Верховная РадаВадим Пристайко
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