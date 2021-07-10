В пятницу на Донбассе погиб украинский военный, еще трое были ранены

На Донбассе за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевое травмирование. Бойцов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Всего же за прошедшие сутки в районе ООС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.
В районе Троицкого боевики дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.
Неподалеку Новомихайловка враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли бойцов ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
А возле Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
По состоянию на 7:00 утра субботы зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Мироновского боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет", - указано в сообщении.
Напомним, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.
Кроме того, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе в последнее время выросло втрое.