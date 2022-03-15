Пятая статья НАТО никогда не была такой слабой. Нам нужны настоящие гарантии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 5-я статья договора о НАТО не была никогда такой слабой, как сейчас. Он заявил, что это мнение Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По словам президента, нужно искать действенные гарантии для безопасности Украины.

Также он отметил что нужно, чтобы гарантии были юридически закреплены и потом не звучали отказы.

"Гарантии для нас, для нашего неба. Мы от этого не откажемся. Нам нужны долгосрочные гарантии для нашей страны, для всех украинцев, но конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы ни малейшего сомнения не было, чтобы не звучали отговорки, как звучат сейчас от тех, кто подписал Будапешт", - сказал Зеленский.