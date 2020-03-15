Пять представителей ФК "Валенсия" заболели коронавирусом

Пять представителей испанского футбольного клуба "Валенсия" заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Валенсия".

Отмечается, что коронавирус обнаружили среди тренеров и игроков команды. Все они находятся в изоляции у себя дома.

Напомним, 12 марта стало известно, что один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани заражен коронавирусом. Болезнь в настоящее время протекает бессимптомно.

Также сообщалось, что власти Испании в связи с пандемией коронавируса намерены ввести в стране карантин. Ограничения будут введены с 8:00 утра воскресенья, 15 марта.

Ранее сообщалось, что "Барселона" решила приостановить любую активность первой команды на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

РБК-Украина писало, что 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каталонцы должны были встретиться с "Наполи" 18 марта на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре в Неаполе между командами была зафиксирована ничья.