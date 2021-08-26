ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пять нарушений на Донбассе: боевики стреляли из противотанковых гранатометов

Новина українською →
Донбасс, Четверг 26 августа 2021 07:50
Пять нарушений на Донбассе: боевики стреляли из противотанковых гранатометов Фото: на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим тишины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских защитников 25 августа. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС с помощью снайперов. В результате молодой боец был смертельно ранен.

Ранее сообщалось, что боевики свозят военную технику на Донбассе. Оккупанты разместили гаубицы, танки и РСЗО в Луганской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать