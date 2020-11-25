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Пять мировых авиакомпаний вводят электронные пропуска из-за COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Пять крупных мировых авиакомпаний с декабря начнут использовать международные электронные пропуска для пассажиров, которые будут указывать на отсутствие коронавируса. Авиакомпании рассчитывают, что это позволит выйти из коллапса, который возник из-за пандемии.

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Об этом сообщает Financial Times.

В проекте берут участие две американские компании United Airlines и JetBlue Airways, германская Lufthansa, британская Virgin Atlantic и швейцарская SWISS.

В случае прохождения тестирования на коронавирус, его электронный сертификат будет скачиваться в приложении на смартфоне с QR-кодом. Затем результат теста смогут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничных служб.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе разработали три сценария выхода авиации из карантина и возобновления полетов. Все сценарии зависят от доступности вакцины от COVID-19. При лучшем сценарии трафик 2024 года составит лишь 92% от показателя 2019 года.

Также сообщалось, что с марта 2020 года в Германии отменили почти миллион пассажирских авиарейсов из-за пандемии.

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