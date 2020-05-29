За пять месяцев аварийная служба "Харьковгоргаза" приняла более 5 тис. заявок

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" приняла 5,2 тыс. заявок, из них 3,7 тыс. – об утечке газа. Причинами обращений по большей части являются утечки на внутридомовых газопроводах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почти 70% заявок связанные с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях, которые могут привести к трагическим последствиям. Причиной трагедии чаще всего становится халатность хозяев.Самовольное вмешательство в целостность газовых приборов и внутридомовых газопроводов, использование газовых приборов не по назначению, пренебрежение проверкой тяги и несоблюдение в надлежащем состоянии систем дымових и вентиляционных каналов, пользование неисправным и устаревшим газооборудованием - это основные нарушения, допускаемые потребители", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно требованиям действующего законодательства владелец, балансодержатель или арендатор обеспечивает содержание систем газоснабжения, а также отвечает за техническое состояние газопроводов, приборов и вентканалов.

"Аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В газовой компании функционируют одновременно 12 бригад в течение суток. При обнаружении запаха газа, внезапного исчезновения газа в доме, при обнаружении вмешательства посторонних лиц в работу газовых сетей, при аварийных ситуациях немедленно сообщите в аварийную службу газораспределительного предприятия по телефону "104", - говорится в сообщении.