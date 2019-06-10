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За пять месяцев 2019 года АДС "Днепропетровскгаза" обработала почти 50 тыс. заявок

Новости » Энергетика    10.06.2019 - 15:24
За пять месяцев 2019 года АДС "Днепропетровскгаза" обработала почти 50 тыс. заявок
Иллюстративное фото (УНИАН)

В среднем в аварийно-диспетчерскую службу "Днепропетровскгаза" ежедневно поступает 300 заявок от потребителей

С начала 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Днепропетровскгаз" приняла от потребителей 49913 заявок. Большинство вызовов связаны с утечкой газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что утечка голубого топлива в помещении может возникнуть вследствие самостоятельной замены газового оборудования, вмешательства в систему непрофессионалов, неисправного технического состояния или использования устаревшего оборудования, которое требует капитального ремонта.

"В отопительный период количество вызовов от потребителей значительно возрастает из-за включения в работу отопительных приборов. В то же время, следует помнить, что с мая 2019 года ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования возлагается именно на потребителей", - говорит главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

По словам пресс-службы, в среднем в аварийно-диспетчерскую службу АО "Днепропетровскгаз" ежедневно поступает 300 заявок от потребителей. Аварийная служба реагирует на вызовы потребителей круглосуточно, в выходные и праздничные дни. Каждый телефонный звонок, который поступает на короткий номер "104", записывается на электронные носители и тщательно прорабатывается диспетчером. Во время приема заявки диспетчер анализирует ситуацию и степень ее угрозы. Потребителя инструктируют, как действовать в том или ином случае. Это позволяет предотвратить возникновение угрожающей ситуации еще до того, как аварийная служба приедет на место вызова.

"Автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду", - говорится в сообщении.

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