Пьяный сотрудник СТО в Киеве угнал "Лексус" клиента и разбил его

В полицию Киева поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Lexus на улице Харченко. Машина въехала в электроопору. На место аварии прибыли правоохранители. Они выяснили, что к происшествию причастен сотрудник СТО.

По предварительным данным, работник станции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, который владелец оставил для ремонта. Однако сотрудник не справился с управлением и выехав на обочину врезался в столб.

23-летнего местного жителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Сотруднику СТО угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: разбитое авто клиента СТО (kyiv.npu.gov.ua)