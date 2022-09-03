Пьяный оккупант рассказал о больших потерях в своем подразделении: перехват ГУР

Оккупант жалуется, что место где они находятся обстреляли украинские военные, в результате чего осталась только большая канава.

"Если я сказал, что позвоню тебе, то это не значит, что я дал слово и надо ждать именно в этот день моего звонка", - говорит оккупант своей женщине.

Во время разговора женщина оккупанта поняла, что он пьян, а он подтвердил это и заявил, что больше там нечего делать, кроме как пить.

Затем он рассказал, что ему удалось выжить, однако из 300 военных боеспособными осталось только 72. Остальные погибли или получили ранения.