UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путинское вторжение в Украину носит самый развратный характер, - Пентагон

Фото: пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби обвинил президента России Владимира Путина в разврате и жестокости во время его вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что вторжение в Украину носит самый развратный характер.

"Я не думаю, что мы в полной мере оценили степень насилия, жестокости и разврата по отношению к невинным людям, к гражданским лицам, с таким полным пренебрежением к жизням, которые забирались", - заявил Кирби.

Напомним, Кирби рассказал, что в Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц, предоставленных США. По его словам, 50 украинских военных прошли "первый этап" обучения по использованию этих гаубиц. Теперь они собираются вернуться в Украину и "тренировать своих товарищей по команде".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден реагирует на поступающие кадры из Украины об ужасах последствий российской агрессии "с грустью" и "со страхом" за людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КирбиВойна России против Украины