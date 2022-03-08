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Путинская армия практически полностью исчерпала свой потенциал, - СНБО

Автор: Мария Кучерявец

Российская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Фото и видео с передвижениях российских войск на территорию Украины ярко демонстрирует, что вместо распиаренной современной бронетехники, солдат перевозят обычными автомобилями, пожалуй, изъятыми у предприятий и фермерских хозяйств", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СНБО, это и микроавтобусы, и грузовики и даже мусоровозы.

"Могучая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, а в реальных боевых условиях ее не хватило даже на две недели", - обращают внимание в ведомстве.

Так, последние несколько дней фиксируется относительное снижение интенсивности обстрелов украинских позиций оперативно-тактическими ракетами 9М723.

"Похоже, ракеты для обстрелов Украины сейчас собирают со всей России. РФ использует против Украины свои последние военные резервы", - резюмировали в СНБО.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.

Добавим, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

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