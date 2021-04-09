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У Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице

Новина українською → Москва, Пятница 09 апреля 2021 13:14
У Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что из-за эскалации ситуации на Донбассе есть угроза повторения трагедии в Сребренице. Россия якобы постарается это предотвратить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле якобы опасаются возобновления полноформатных боевых действий в Украине.

"Все страны мира, в том числе и Россия, будут в случае возобновления полноформатных боевых действий в Украине принимать меры, чтобы не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 году в Сребренице", - заявил он.

Отметим, трагедия в Сребренице - это одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, заключавшийся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 тысяч боснийских мусульман.

Напомним, что Россия стягивает войска к украинской границе, готовясь к учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, стало известно, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море.

В то же время в МИД РФ заявили о "наращивание активности" вооруженных сил НАТО в Украине и в Черном море.

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У Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице
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