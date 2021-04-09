У Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице

В России заявили, что из-за эскалации ситуации на Донбассе есть угроза повторения трагедии в Сребренице. Россия якобы постарается это предотвратить.

По его словам, в Кремле якобы опасаются возобновления полноформатных боевых действий в Украине.

"Все страны мира, в том числе и Россия, будут в случае возобновления полноформатных боевых действий в Украине принимать меры, чтобы не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 году в Сребренице", - заявил он.

Отметим, трагедия в Сребренице - это одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, заключавшийся в спланированном массовом убийстве боснийскими сербами около 8 тысяч боснийских мусульман.