У Путина снова выступили с оскорблениями в адрес западных политиков и вспомнили Меркель

По его словам, на смену этих политиков "пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами".

"Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность. Марио Драги - это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц - не Ангела Меркель... Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля обиженной ливерной колбасой? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зеленой футболке?", - написал он.

Медведев заявил, что проблема европейской политики связана прежде всего с тем, что "она стала бледным бэк-вокалом американских солистов".

"Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?... Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Это создает проблемы не только западному миру, но и нам, России", - заявил замглавы Совбеза РФ.