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У Путина резко отреагировали на слова Байдена об "убийце"

Новина українською → Москва, Четверг 18 марта 2021 12:09
У Путина резко отреагировали на слова Байдена об "убийце" Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле назвали высказывания президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине "очень плохими". Он его назвал убийцей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Байден однозначно не хочет налаживать отношения с Россией.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", - заявил Песков.

При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского президента.

"Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Отметим, президент США Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена будет применять к России совсем другой подход, чем администрация Дональда Трампа.

Отметим, Министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций.

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