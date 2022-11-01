У Путіна пригрозили відповіддю Британії за участь у "терактах" у Криму та на "Північних потоках"

Росія не збирається залишати без відповіді нібито участь Британії у "терактах" у Севастопольській бухті 29 жовтня. Щоправда, у Кремлі поки що думають над тим, яким саме він буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Керівництво та координація операції з атаки Севастопольської бухти здійснювалася британськими консультантами. Це перше. Також є дані, що Британія має відношення до диверсії, говорячи російською терористичного акту щодо життєво важливої ​​енергетичної інфраструктури, причому не російської, тут дуже важливо враховувати, міжнародної", - Заявив він.

На думку Пєскова, "ця інформація має уважно всіма аналізуватися". За його словами, Росія розраховує, що попри "не дозвільне мовчання" європейських столиць, цей аналіз таки буде проведено.

"Такі дії не можна залишати просто так. Звичайно ж ми думатимемо над подальшими кроками. Безумовно. Без цього ніяк", - констатував прес-секретар Путіна.