У Путина пояснили, почему в РФ не открывают дело из-за отравления Навального

В Российской Федерации не видят повода для открытия уголовного дела в связи с отравлением Алексея Навального. В РФ пока не получали информацию о причинах состояния Навального от немецкой стороны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, однако ответ пока не получила.

"Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Песков.

Также он заявил, что не знает, кому могло быть выгодно отравление Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи не нашли в его организме ядов, назвав рабочим диагнозом - нарушение обмена веществ. Спустя два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику "Шарите" в Берлине.

Как писало РБК-Украина, немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен веществом класса "Новичок".

Также сообщалось, что ЕС и НАТО требуют от России расследования инцидента с Навальным.