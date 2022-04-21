У Путина ответили на заявление об ударе по Керченскому мосту: это анонс теракта

У президента России Владимира Путина отреагировали на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об ударе по Керченскому мосту. В частности, в Кремле назвали это анонсом террористического акта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб. Подобные заявления являются ничем иным, как анонсированием террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверки и последующему наказанию",- заявил Песков.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут уничтожить Керченский мост, которая российская сторона использует для подкрепления своих военных группировок. По его словам, украинские военные это сделают, "если будет возможность".

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