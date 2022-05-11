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У Путина отреагировали на взаимные гарантии безопасности Швеции и Британии

Фото: Дмитрий Песков, прессекретарь президента Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Британия и Швеция подписали взаимные гарантии безопасности. В Кремле заявили, что будут следить за изменением конфигурации НАТО у границ России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

"За всем, что связано с действиями, которые способны так или иначе изменять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем внимательнее. Это предмет весьма тщательного анализа. Пока больше сказать мы не можем", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Швецию - стороны подписали взаимные гарантии безопасности. Аналогичную же декларацию сегодня чиновник подпишет и с Финляндией.

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