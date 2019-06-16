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У Путина объяснили выжидательную позицию в отношении Зеленского

Новости » Политика    16.06.2019 - 14:57
У Путина объяснили выжидательную позицию в отношении Зеленского
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле не имеют четкой ясности относительно политики Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выжидательную позицию Путина в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, в Кремле не имеют четкого понимания относительно политики Зеленского и какими будут его подходы к основным вопросам повестки дня. Также он отметил, что непонятным остается отношение президента Украины к Российской Федерации и минским соглашениям.

"В целом подход и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, сейчас, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин ожидает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты.

Ранее Путин назвал Владимира Зеленского "хорошим актером" и добавил, что для государственных дел у него мало опыта и знаний. Тогда Путин выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским.

Как писало РБК-Украина, в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. Однако украинский президент отметил, что для начала переговоров с РФ необходимо усилить политическую, экономическую и военную сферы Украины.

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