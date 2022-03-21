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У Путина могут рассмотреть отказ от выборов губернаторов ради экономии, - "Коммерсант"

Фото: у президента России Владимира Путина могут рассмотреть отмену выборов губернаторов (kremlin-ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в 2022 году в тех регионах, где они должны пройти. Все из-за экономии средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Издание со ссылкой на источники в администрации Путина пишет, что несколько губернаторов уже обратились с такой просьбой. Предполагается, что регионам дадут возможность изменить законодательство и восстановить голосование в законодательном собрании.

Также сообщается, что окончательного решения пока нет, но оно будет приниматься на самом высоком уровне. К отказу от прямых выборов, утверждает "Коммерсант", подталкивает изменение ситуации из-за войны против Украины и необходимость тратить достаточно большие бюджетные средства.

Другие источники отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические причины. Несмотря на то, что на фоне войны против Украины рейтинг власти растет, трудно прогнозировать ситуацию к сентябрю 2022 года, поскольку возможные безработица, дефицит товаров и рост цен могут негативно сказаться на настроениях россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, который, вероятнее всего, будет включать нефтяное эмбарго.

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Владимир ПутинВойна России против Украины