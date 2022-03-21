У Путина могут рассмотреть отказ от выборов губернаторов ради экономии, - "Коммерсант"

У президента России Владимира Путина могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в 2022 году в тех регионах, где они должны пройти. Все из-за экономии средств.

Издание со ссылкой на источники в администрации Путина пишет, что несколько губернаторов уже обратились с такой просьбой. Предполагается, что регионам дадут возможность изменить законодательство и восстановить голосование в законодательном собрании.

Также сообщается, что окончательного решения пока нет, но оно будет приниматься на самом высоком уровне. К отказу от прямых выборов, утверждает "Коммерсант", подталкивает изменение ситуации из-за войны против Украины и необходимость тратить достаточно большие бюджетные средства.

Другие источники отмечают, что у отказа от прямых выборов есть и социологические причины. Несмотря на то, что на фоне войны против Украины рейтинг власти растет, трудно прогнозировать ситуацию к сентябрю 2022 года, поскольку возможные безработица, дефицит товаров и рост цен могут негативно сказаться на настроениях россиян.